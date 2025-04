Apple atualiza sua suíte iWork com suporte a novos recursos e sistemas

Como de costume, após a liberação de novas grandes atualizações dos seus sistemas, a Apple disponibilizou hoje updates para os apps da suíte iWork (Pages, Numbers e Keynote).

No geral, as atualizações contam com suporte a recursos do Apple Pencil Pro e até mesmo do Apple Watch, bem como aos novos sistemas operacionais — além de, é claro, melhorias.

Pages para iOS/iPadOS e macOS

Aperte o Apple Pencil Pro para mudar rapidamente entre ferramentas, pesos de linhas e cores.

Use o novo navegador de documentos para criar facilmente um novo documento ou encontrar um recente (requer o iOS 18 ou o iPadOS 18).

Correções de erros e melhorias de desempenho adicionais.

Numbers para iOS/iPadOS e macOS

Aperte o Apple Pencil Pro para mudar rapidamente entre ferramentas, pesos de linhas e cores.

Use o novo navegador de documentos para criar facilmente uma nova planilha ou encontrar uma recente (requer o iOS 18 ou o iPadOS 18).

Correções de erros e melhorias de desempenho adicionais.

Keynote para iOS/iPadOS

Use o gesto de toque duplo em modelos compatíveis de Apple Watch para avançar os slides sem usar as mãos (requer o watchOS 11).

Veja imagens e filmes HDR com maior alcance dinâmico em dispositivos compatíveis (requer o iOS 18 ou o iPadOS 18).

Aperte o Apple Pencil Pro para mudar rapidamente entre ferramentas, pesos de linhas e cores.

Use o novo navegador de documentos para criar facilmente uma nova apresentação ou encontrar uma recente (requer o iOS 18 ou o iPadOS 18).

Correções de erros e melhorias de desempenho adicionais.

Keynote para macOS

Veja imagens e filmes HDR com maior alcance dinâmico em telas compatíveis (requer o macOS Sequoia 15).

Reproduza uma apresentação de slides durante uma ligação do FaceTime ou videoconferência para começar a compartilhar automaticamente a janela de apresentação (requer o macOS Sequoia 15).

Correções de erros e melhorias de desempenho adicionais.

Aos updates! 📲