Apple retoma liderança em ranking de satisfação de computadores pessoais

O American Customer Satisfaction Index (Índice Americano de Satisfação do Cliente, ou ACSI) revelou que a Apple retomou a liderança em satisfação do cliente para computadores pessoais — que incluem desktops, laptops e tablets.

A Maçã alcançou 85 pontos, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, superando a Samsung, que caiu para o terceiro lugar com 82 pontos (queda de 1%). A HP teve o maior avanço neste ano, alcançando 84 pontos (+4%) e a segunda posição do ranking.

Enquanto isso, a Amazon, a Dell e a Lenovo empataram com 80 pontos; esta última, inclusive, subiu 3%. A Microsoft estreou com 79 pontos, enquanto a Acer, outras pequenas fabricantes de PCs e a ASUS ficaram em último com 78 pontos cada.

Quanto aos tipos de dispositivos, os desktops lideraram em satisfação com 82 pontos, apesar de uma queda de 2%. Por outro lado, os tablets tiveram o maior ganho, subindo 7% (81 pontos) e igualando-se aos laptops, que cresceram 1%.

O estudo também mostrou que o design de hardware, a qualidade gráfica e de som, bem como a disponibilidade de software lideraram em satisfação, com 83 pontos. A facilidade de operação e a velocidade do processador ficaram com 82 pontos, enquanto a disponibilidade de acessórios e a estabilidade do sistema somaram 81 pontos.

No geral, a satisfação média com computadores pessoais aumentou 1%, chegando a 81 pontos — um recorde para a categoria. Isso foi estimulado principalmente pela melhora na experiência com tablets, que reduziu a diferença entre os tipos de dispositivos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac