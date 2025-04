Apple TV+: 2ª temporada da série animada “CURSES!” ganha trailer

Com lançamento marcado próximo ao Halloween, a segunda temporada da animação “Uma Maldição de Família” (“CURSES!”), produzida pela DreamWorks para o Apple TV+, recebeu há pouco o seu trailer oficial. A estreia mundial dos novos episódios será no dia 4 de outubro.

O enredo tem como base um feitiço passado de geração em geração em uma família que transforma Alex Vanderhouven em pedra. Depois da sua esposa Sky e dos seus filhos Pandora e Russ reverterem a maldição em uma aventura única, a segunda temporada começa com Alex se juntando à família enquanto eles continuam trabalhando para desfazer os danos causados ​​por seus ancestrais gananciosos. Mas quando algo sobre Alex não parece muito certo, a família deve se unir para resolver os mistérios que os confrontam, tanto na estrada quanto dentro dos muros de Briarstone Manor.

A segunda temporada conta com o retorno de Gabrielle Nevaeh (“Monster High”) como Pandora, Andre Robinson (“The Loud House”) como Russ, o indicado ao Emmy Award Lyric Lewis (“Waffles + Mochi”) como Sky, o ganhador do prêmio SAG Reid Scott (“Veep”) como Alex, Rhys Darby (“Nossa Bandeira é a Morte”) como Stanley, James Marsters (“Buffy a Caça Vampiros”) como Larry, a ganhadora do Emmy Rhea Perlman (“Barbie”) como Margie, Phylicia Rashad (“O Sol Tornará a Brilhar”) como Georgia Snitker e Robert Englund (“A Hora do Pesadelo”) como Cornelius.

Os aclamadores produtores Jim Cooper (“Dragões – Pilotos de Berk”) e Jeff Dixon (“No Olho do Furacão”) também estão de volta, assim como os produtores executivos John Krasinski (“Um Lugar Silencioso”) e Allyson Seeger (“Um Lugar Silencioso”). Leo Riley (“Guardiões da Galáxia”), atua como produtor supervisor e, por fim, Chris Copeland (“Kipo e os Animonstros”) e Justin Copeland (“Mulher Maravilha: Linhagem de Sangue”) trabalham como consultores supervisores — ou seja, a segunda temporada de “CURSES!” conta com grandes e renomados nomes de Hollywood tanto na parte da produção quanto em seu elenco.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

