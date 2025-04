Apple TV+ divulga vídeo da festa do Emmy gravado com o iPhone 16 Pro

Como comentamos ontem, o Apple TV+ faturou no último domingo 10 estatuetas na 76ª edição dos Primetime Emmy Awards, o que incluiu prêmios para produções como “The Morning Show”, “Slow Horses”, “Palm Royale” e mais.

Hoje, a Maçã divulgou imagens da festa de celebração pós-evento, a qual foi organizada pelo seu serviço de streaming no Mother Wolf, na cidade de Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos). Isso incluiu um vídeo, o qual foi divulgado no canal oficial da empresa no YouTube e gravado inteiramente usando o recém-lançado iPhone 16 Pro.

O vídeo foi produzido pela igualmente premiada dupla Ahmad Barber e Donté Maurice (AB+DM), especializada em fotografia fashion. Entre os nomes que posaram para o vídeo, estão: Billy Crudup (“The Morning Show”), Idris Elba (“Sequestro no Ar”), Brie Larson (“Uma Questão de Química”), Gary Oldman (“Slow Horses”), Kristin Wiig (“Palm Royale”), Laura Dern (“Palm Royale”), Greta Lee (“The Morning Show”) e mais.

A AB+DM aproveitou vários recursos totalmente novos de câmera profissional, incluindo as novas câmeras Fusion de 48MP e ultra-angular de 48MP, a capacidade de gravar vídeo em 4K a 120qps em Dolby Vision, a próxima geração de estilos fotográficos e o controle da câmera — tudo isso ajudou a capturar retratos impressionantes e vídeos em câmera lenta diferenciados durante toda a noite.

O Apple TV+ também aproveitou a ocasião para compartilhar algumas fotos:

Curtiram o resultado? 📱

