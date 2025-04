Cartão da conta Santander Select Global ganha suporte ao Apple Pay

Quase dois anos após começar a liberar o suporte ao Apple Pay para alguns dos seus cartões, o Santander enfim disponibilizou essa facilidade para clientes Select Global.

Embora a página do Santander ainda sinalize suporte somente à Carteira do Google, a assessoria do banco confirmou ao MacMagazine que o Apple Pay já é compatível com o cartão de débito dessa conta.

O processo para adicionar o cartão Select Global ao Apple Pay é simples: basta abrir o app Carteira (Wallet), inserir as informações necessárias e realizar a verificação de segurança — a qual, segundo informações do Sorcererhat Tech, deve ser feita pelo app Santander Way.

Algum cliente dessa conta já está utilizando o Apple Pay? 🥳