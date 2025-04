Como mudar as cores de ícones no iPhone ou no iPad

O iOS 18 e o iPadOS 18 já estão entre nós e uma das novidades mais notáveis dessas novas versões dos sistemas operacionais do iPhone e do iPad é que, agora, torna-se possível mudar a cor dos ícones.

Publicidade

O bacana é isso pode ser feito não só para deixá-los de acordo com os modos claro/escuro, como também personalizar com uma tonalidade de cor que você quiser — ideal para combinar com as cores presentes no seu papel de parede, por exemplo.

A seguir, veja como personalizar! 📱

Em um iPhone/iPad atualizado para os novos sistemas, mantenha o toque em cima de qualquer espaço em branco na tela de Início para entrar no modo de edição. Em seguida, vá até “Editar” (no canto superior esquerdo), e em “Personalizar” para abrir o menu inferior.

Ao todo, são quatro opções disponíveis: “Clara”, “Escura”, “Automática” ou “Tonalizados”. A “Automática”, vale observar, irá aplicar as cores dos ícones de acordo com o modo que estiver usando no sistema como um todo (claro ou escuro).

Publicidade

Confira as quatro opções disponíveis:

Após selecionar “Tonalizados”, use os controles deslizantes para escolher exatamente a cor e a intensidade dela — que serão aplicadas aos ícones dos apps instalados e presentes na tela de Início do iPhone ou do iPad. Tocando no conta-gotas, no canto superior direito, você pode selecionar uma das tonalidades de cor já presentes na sua tela.

Quando estiver satisfeito, basta tocar em qualquer área da tela para sair do modo de edição.