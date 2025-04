iPhones 16 podem ter seu firmware restaurado sem fio por outro aparelho

A Apple há tempos vem trabalhando em recursos para permitir que usuários possam restaurar o firmware dos seus dispositivos de maneira mais simples. Mais recentemente, foi notado pelo 9to5Mac que o firmware dos iPhones 16 pode ser restaurado sem que o aparelho esteja conectado a um Mac/PC.

Publicidade

Isso porque os novos modelos contam com o RecoveryOS, software também presente na Apple TV e no Apple Watch — o qual permite a restauração do seu firmware. Uma vez no modo de recuperação, basta aproximar o dispositivo de outro iPhone ou iPad para iniciar o processo de recuperação do firmware.

O outro dispositivo baixa e transfere o firmware contendo o iOS para o iPhone em recuperação, não sendo mais necessário um Mac/PC para realizar todo esse processo.

Apesar da vasta lista de aparelhos que podem ser atualizados para o iOS 18, foi constatado que apenas os iPhones 16 são compatíveis com esse novo processo de restauração.

Publicidade

Como a Apple ainda não detalhou a novidade, não sabemos, por ora, se ela levará essa função para outros dispositivos posteriormente ou se isso permanecerá sendo um recurso exclusivo das nova gerações de iPhones.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.