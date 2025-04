Meta atualiza contas de jovens no Instagram com funções de segurança e supervisão aprimoradas

Conforme anunciado pela Meta, o Instagram classificará, a partir de hoje, usuários novos e existentes com menos de 18 anos nas novas contas de adolescentes — uma mudança que afetará como milhões de adolescentes interagem na plataforma.

Esse novo tipo de conta aplica automaticamente um conjunto de proteções a usuários jovens, sendo que apenas aqueles com 16 anos ou mais podem afrouxar algumas dessas configurações.

Para começar, as contas de todos com menos de 18 anos no Instagram serão privadas por padrão (não apenas adolescentes com menos de 16 anos) e virão com algumas das restrições existentes do Instagram para adolescentes, como aquelas que impedem pessoas desconhecidas de enviar mensagens diretas a eles. Os jovens também poderão escolher tópicos apropriados para a sua idade (que aparecerão nas recomendações do Instagram e na aba “Explorar”).

Junto a essas mudanças, o Instagram atualizará alguns dos seus controles parentais. Os pais/responsáveis que desejam supervisionar seus filhos adolescentes na rede social poderão ver para quem eles enviaram mensagens nos últimos sete dias (mas não o conteúdo das mensagens). Eles também conseguirão conferir quais tópicos seus filhos escolheram ver com mais frequência.

Embora o Instagram permitirá que adolescentes com mais de 16 anos ajustem essas configurações, os mais jovens precisarão da permissão de um dos pais para fazer quaisquer alterações, como tornar a sua conta pública. Os pais terão, então, que configurar as ferramentas de supervisão do Instagram para aprovar a alteração.

Para evitar que usuários burlem as novas proteções, a plataforma passará a usar inteligência artificial para escanear sinais que podem indicar que um usuário tem menos de 18 anos — a partir de publicações (próprias ou de terceiros) que citem alguma idade, por exemplo.

As contas de adolescentes do Instagram estão sendo lançadas gradualmente para usuários na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil e em outros países da América Latina, isso começará a ser liberado em janeiro de 2025. A Meta informou que levará essas mudanças para suas outras plataformas no ano que vem.