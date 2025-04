Nova Beats Pill está finalmente disponível para compra no Brasil

Mais de dois meses depois de ser apresentada ao mundo, a nova geração da caixa de som portátil Beats Pill, da subsidiária da Apple, está finalmente disponível para compra no Brasil.

Disponível em três cores (preto fosco, vermelho vibrante e dourado champanhe), ela marca a volta da Beats a esse mercado — o último modelo havia sido descontinuado em 2022, vale observar.

Entre as novidades da nova geração do alto-falante, temos um woofer redesenhado, capaz de gerar 28% mais força do motor, deslocando 90% de volume de ar e reduzindo a distorção em níveis baixos. O tweeter do dispositivo também foi alterado, com um invólucro para uma maior estabilidade, agudos mais cristalinos e tons médios ricos.

A bateria promete durar até 24 horas (o dobro da Pill anterior), além de oferecer uma certificação IP67 de resistência contra água e poeira. A caixinha também pode ser emparelhada com apenas um toque com iPhones ou dispositivos Android — também é possível emparelhar duas Beats Pills e usá-las em modo estéreo ou para amplificar o som —, sendo ainda compatível com a rede Buscar (Find My) e com o Find My Device, do Google. A versão do Bluetooth é a 5.3.

A nova Beats Pill custa R$1.300 na Apple Store Online, valor esse que pode ser parcelado em até 12x nos cartões de crédito. Para pagamentos à vista, a Maçã oferece um desconto de 10%, saindo por R$1.169,10.

Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10

Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x

Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

