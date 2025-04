Novo leilão em Brasília conta com mais de 1.000 iPhones usados!

A Receita Federal lançou mais um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0100100/000004/2024) — desta vez, sediado em Brasília (DF).

Publicidade

Com apenas dez lotes, o leilão tem pelo menos oito com produtos da Apple. A grande diferença é que, ao contrário dos que estamos acostumados a noticiar, nesse a maioria dos produtos são usados ou vêm sem caixas e acessórios.

No lote 9, por exemplo, há nada menos que 1.550 iPhones, cujos modelos não foram especificados e não acompanham os itens supracitados.

A Receita Federal não realiza entregas, portanto em caso de arremate é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado.

Publicidade

Confira abaixo os lotes:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 02 10x iPhone XR

49x iPhone XR (aparentemente)

5x iPhone XR (usado)

1x iPhone XS (usado)

2x iPhone 7 (usado)

2x iPhone 8 Plus

7x iPhone 8 Plus (usado)

1x iPhone 8 (usado)

4x iPhone (aparentemente; modelo não especificado)

1x iPhone 12 (aparentemente)

1x iPhone 6s (aparentemente) R$67.750 03 1x iPhone 7 (sem acessórios)

30x iPhone XR (usado)

8x iPhone (usado; modelo não especificado) R$129.950 04 2x iPhone 8 (sem acessórios)

5x iPhone 8 Plus

2x iPhone XR

5x iPhone (sem caixa; modelo não especificado)

3x iPhone 8 (usado) R$239.750 05 3x iPhone (remanufaturado; modelo não especificado)

1x iPhone 13 (remanufaturado; sem caixa e acessórios)

2x iPhone 11 (remanufaturado; sem caixa e acessórios)

1x iPhone 11 (recondicionado, sem caixa e acessórios)

1x iPhone XR (remanufaturado; sem caixa e acessórios)

2x iPhone 12 (recondicionado; sem caixa e acessórios)

6x iPhone 11 (usado; sem caixa e acessórios)

15x iPhone (modelo não especificado; usado e sem acessórios)

1x iPhone 11

1x iPhone 12

R$18.550 06 1x iPhone 11 (recondicionado; sem caixa e acessórios)

1x iPhone XR (recondicionado; sem caixa e acessórios)

1x iPhone (modelo não especificado; usado, sem caixa e acessórios)

14x iPhone 11 (remanufaturado; sem caixa e acessórios)

1x iPhone XR (remanufaturado; sem caixa e acessórios)

12x iPhone 11 R$17.200 07 13x iPhone 11

2x iPhone 12

1x iPhone XS Max R$20.500 09 1.150x iPhone (aparentemente; modelo não especificado, sem caixa e acessórios) R$65.350 10 14x carregador da Apple

16x cabo Lightning da Apple

2x iPhone 8 Plus (sem caixa e acessórios)

40x iPhone 8 (sem acessórios)

2x iPhone 8 Plus (sem acessórios)

16x iPhone (modelo não especificado; sem caixas e acessórios)

1x iPhone 7 Plus

2x iPhone (modelo não especificado)

4x iPhone (modelo não especificados; sem caixa e acessórios)

4x iPhone (modelo não especificado; não liga; sem caixas e acessórios)

1x iPhone 11

1x iPhone 11 (sem acessórios)

2x iPhone 12 Pro (sem acessórios)

18x iPhone 11 (sem caixa e acessórios)

13x iPhone 11 Pro (sem caixa e acessórios)

2x iPhone 11 Pro (sem acessórios)

47x iPhone 11 Pro Max (sem caixa e acessórios)

28x iPhone (aparentemente usado; sem acessórios) R$55.000

Como participar

Vale recordar que a participação no leilão se dá completamente online. Os interessados devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 9 de outubro e serão encerradas às 21h do dia 14/10. As que foram selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 15/10, às 10h30.

Para mais informações, basta acessar essa página.