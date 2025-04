Promoções na App Store: LEGO Bricktales, Little Misfortune, FitWoody: Activity Tracker e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

LEGO Bricktales, lançado no ano passado, é mais um jogo da famosa franquia de peças de montagem.

Nele, você deve se aventurar por biomas montados com as tradicionais pecinhas, a fim de completar quebra-cabeças e fazer com que as suas invenções ganhem vida.

Para auxiliar na resolução dos enigmas, o jogo conta com um mecanismo de construção intuitivo. Os cenários incluem uma floresta, uma cidade, um deserto, um castelo medieval e uma ilha paradisíaca.

Aproveite a oferta e boa diversão! 🤩

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$600 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Jogo de estratégia.

Jogo das horas.

Aplicativos

Utilitário para atividades físicas. A versão completa e definitiva está com um desconto de R$550!

Publicidade

Receitas baseadas em plantas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚤