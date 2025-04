Quartas betas do iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 são liberadas junto às primeiras do watchOS 11.1, tvOS 18.1 e visionOS 2.1

Um dia após a liberação dos novos sistemas operacionais da Apple para todos, a empresa deu sequência aos testes das próximas versões deles — agora abrangendo todos os seus softwares.

Ou seja, foram disponibilizadas hoje as quartas betas do iOS 18.1 (compilação 22B5045g | 22B5045h ), do iPadOS 18.1 ( 22B5045g ) e do macOS Sequoia 15.1 ( 24B5046f ) para desenvolvedores. Junto a elas, também chegaram desta vez as primeiras betas do watchOS 11.1 (compilação 22R5545g ), do tvOS 18.1 ( 22J5543e ) e do visionOS 2.1 ( 22N5548d ).

O Xcode 16.1, por sua vez, chegou à segunda versão beta (compilação 16B5014f ).

Essas versões, vale notar, trarão os primeiros recursos da Apple Intelligence e deverão ser lançadas para todos em outubro.

Qualquer novidade relevante sobre as novas versões, avisaremos aqui. 😉