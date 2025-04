Sem retorno satisfatório, série “Time Bandits” é cancelada pelo Apple TV+

De acordo com informações publicadas pelo Deadline, o Apple TV+ decidiu cancelar a série “Os Bandidos do Tempo” (“Time Bandits”), estrelada pela ex-“Friends” Lisa Kudrow e que teve seus últimos episódios disponibilizados no catálogo do serviço de streaming há menos de um mês.

Inspirada no filme clássico de 1981, a produção até conseguiu agradar boa parte dos críticos, mas não teria atraído um público grande o suficiente para justificar sua renovação — embora aparentemente tenha ido bem no Reino Unido, onde a série é ambientada.

Segundo o site, é uma tendência atual dos serviços de streaming prezar pela lucratividade em vez de apenas visar ganhar participação de mercado. Desta forma, séries de grande orçamento como “Os Bandidos do Tempo” têm certa obrigação de alcançar boa audiência.

No caso dessa série em específico, a jornada e os investimentos da Apple iniciaram-se há mais de seis anos, com a aquisição dos direitos do filme original pela Maçã. Com a contratação de nomes de peso, é de se imaginar que a Maçã esperava um maior retorno para a produção.

