TSMC teria iniciado a produção de chips da Apple nos Estados Unidos

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Tim Culpan, a primeira fábrica da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) nos Estados Unidos começou a produzir chips para a Apple — mais precisamente o SoC A16 Bionic, o qual foi lançado pela Maçã em 2022 como o processador dos iPhones 14 Pro.

Publicidade

Segundo as fontes de Culpan, os chips estão na primeira fase de fabricação na unidade, localizada no estado americano do Arizona. Embora pequenos, os números já registrados seriam significantes — e deverão ser ainda maiores quando a segunda etapa da primeira fase for concluída e a produção estiver em andamento.

Fabricados no mesmo processo N4P (o qual está entre os processos de 5 e 4 nanômetros), os chips estariam alcançando rendimentos menores que os registrados em Taiwan, mas espera-se que uma paridade entre a fábrica no país natal da TSMC e a dos EUA seja alcançada já nos próximos meses.

Para o repórter, é surpreendente o fato de a fábrica já ter iniciado os trabalhos com a produção de um chip avançado como o A16, uma vez que seria mais seguro para as empresas começarem com processadores menos complexos — como os da série H, presentes nos AirPods.

Publicidade

Outro detalhe é que ainda não é possível saber qual (ou quais) aparelhos serão equipados por esses chips. Considerando a possível proximidade da nova geração do iPad mini, pode ser que os SoCs estejam sendo preparados para o próximo iPhone SE.

via AppleInsider