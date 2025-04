Update para o iPadOS 18 “matou” alguns iPads Pro com chip M4

Após alguns usuários informarem que seus iPads Pro com chip M4 travaram após a atualização para o iPadOS 18, a Apple aparentemente retirou o update do ar para esses modelos a fim de encontrar e solucionar o problema.

No Reddit, os usuários afetados relataram que a instalação foi interrompida durante o processo, fazendo com que seus tablets se tornassem inoperantes. Alguns informaram inclusive que já conseguiram a troca do aparelho devido à situação.

Isso, porém, não afetou todas as unidades dos referidos modelos — de modo que é possível que o problema esteja relacionado aos usuários que primeiro atualizaram para a versão 17.7 do iPadOS e, só depois, para a 18.0.

De qualquer forma, até que a Apple encontre uma solução, o iPadOS 18 está temporariamente indisponível para donos desses tablets.

