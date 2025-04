Xcode 16 é liberado com Swift 6, preenchimento automático de código e mais

Com o lançamento do macOS Sequoia 15, a Apple atualizou ontem o Xcode para a versão 16 (compilação 16A242d ). Necessário para usar o IDE da Apple na versão atual do sistema, o update trouxe novidades como o suporte à Swift 6 e os SDKs para os sistemas operacionais mais recentes da empresa.

Uma das maiores novidades, no entanto, é o aguardado recurso de predição de código, o qual usa um modelo de inteligência artificial que roda localmente no Mac para prever e preencher automaticamente partes futuras do código digitado — mesmo quando o desenvolvedor estiver trabalhando offline.

Já a Swift 6 torna mais fácil escrever código concorrente seguro com um novo modo que analisa o código em tempo de compilação. O Swift Testing, por sua vez, “simplifica os testes com recursos como parametrização para executar o mesmo teste em uma série de valores e tags” e organizá-lo de forma flexível.

Outras novidades incluem:

O RealityKit Debugger captura snapshots de uma hierarquia de entidades de um aplicativo do visionOS em execução para explorá-la em 3D;

captura snapshots de uma hierarquia de entidades de um aplicativo do visionOS em execução para explorá-la em 3D; As pré-visualizações (previews) agora podem compartilhar ambientes ou dados em todo o seu aplicativo e usar wrappers de propriedade dentro dos blocos de pré-visualização;

(previews) agora podem compartilhar ambientes ou dados em todo o seu aplicativo e usar wrappers de propriedade dentro dos blocos de pré-visualização; Os Módulos Explícitos (Explicit Modules) fornecem melhor paralelismo de construção, melhores diagnósticos e depuração mais rápida;

(Explicit Modules) fornecem melhor paralelismo de construção, melhores diagnósticos e depuração mais rápida; A visualização unificada de backtrace mostra o código relevante de todos os quadros de pilha em uma única visualização;

mostra o código relevante de todos os quadros de pilha em uma única visualização; O Thread Performance Checker revela problemas de tempo de execução e de desempenho, incluindo diagnósticos para identificar escritas excessivas em disco.

Adicionalmente, a Apple liberou as Ferramentas de Linha de Comando (Command Line Tools) para o Xcode 16, as quais aparecem como uma atualização de software nos Ajustes do Sistema caso você já as tenha instaladas em sua máquina.

O Xcode 16, por sua vez, pode ser baixado ou atualizado gratuitamente na Mac App Store. No primeiro uso, é possível selecionar os simuladores atualizados os quais se deseja utilizar, bem como o modelo preditivo de código (que é algo opcional).

A Maçã também listou todas as mudanças envolvendo correções de segurança do IDE, as quais você pode conferir nessa página.