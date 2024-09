Anatel homologa os iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max

Todos os modelos da linha iPhone 16 já estão prontos para serem vendidos no Brasil — isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou hoje tanto os iPhones 16 Pro/16 Pro Max quanto os iPhones 16/16 Plus.

Em outras palavras, isso significa que eles foram aprovados nos testes que medem a conformidade dos dispositivos às leis e aos padrões nacionais.

No caso dos iPhones topos-de-linha, os modelos escolhidos pela Apple para serem comercializados no país foram o A3293 (iPhone 16 Pro) e o A3296 (iPhone 16 Pro Max); quanto aos telefones de entrada, os modelos selecionados foram o A3287 (iPhone 16) e o A3290 (iPhone 16 Plus). Consumidores, no entanto, não precisam se preocupar com isso, uma vez que, como comentamos aqui, qualquer modelo dos novos aparelhos funcionará com as redes daqui normalmente.

Eis os Certificados de Conformidade Técnica dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max:

De acordo com os documentos, os aparelhos são produzidos nas seguintes fábricas da China: Pegaglobe, Futaihua Industry, Pegatron Technology, Luxsan Precision Itech, Hong Fu Jin Precision Electronics e Foxconn Hon Hai.

Eis os Certificados de Conformidade Técnica dos modelos de entrada:

Nos documentos, é possível identificar que os dois aparelhos se originam das seguintes unidades fabris na China: Luxsan Precision, Futaihua Industry e Hong Fu Jin Precision Electronics. Na Índia, eles são fabricados pela Foxconn e pela Wistron, enquanto que, no Brasil, a Foxconn produz o iPhone 16.

Ainda sem data de lançamento prevista no Brasil (mas tudo indica que será no dia 27 de setembro), todos os modelos da linha iPhone 16 entrarão em pré-venda no dia 24/9. Os preços partem de R$10.500 para as versões Pro e de R$7.800 para as mais baratas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.