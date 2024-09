Apple Intelligence ganhará suporte ao português em 2025

Durante o evento especial da semana passada, a Maçã disse que a Apple Intelligence passaria a funcionar em chinês, francês, japonês e espanhol em 2025 — o que obviamente deixaria nós, lusófonos, de fora dessa brincadeira por algum tempo. Ou pelo menos era isso que a gente pensava.

De acordo com informações do TechCrunch, a Apple confirmou que vai expandir o suporte da Apple Intelligence ainda no ano que vem para inglês (Índia e Singapura), alemão, italiano, coreano, português, vietnamita e outros idiomas que ainda serão anunciados!

A Apple, é importante destacar, não disse se incluirá o suporte ao português de Portugal ou ao português do Brasil (ou os dois). Entretanto, considerando que até hoje a Siri funciona apenas com o “nosso” português, é bem provável que a Apple Intelligence também só funcione com a variação brasileira desse idioma, pelo menos em um primeiro momento.

A companhia já havia confirmado uma pequena expansão ainda para este ano, vale lembrar, mas só para outras variações da língua inglesa (Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido). Atualmente, os recursos de IA do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 só funcionam com o inglês dos Estados Unidos.

A informação de que a Apple adicionará o suporte a esses outros idiomas, inclusive, já consta no comunicado à imprensa relacionado ao iOS 18 liberado ontem pela empresa. A companhia também atualizou os seus posts de anúncio dos iPhones 16 [Plus] e 16 Pro [Max] com essa mesma informação.

Marcada para chegar aos iPhones e iPads compatíveis com o iOS/iPadOS 18.1, a Apple Intelligence deverá demorar um pouco mais para ser lançada na União Europeia e na China por conta de questões regulatórias. Na UE, porém, é possível acessar o recurso instalando a beta de desenvolvedor do macOS 15.1.

Ótima notícia, não?! 🇧🇷🇵🇹