Apple solta atualizações de firmware para os AirPods Pro 2 e AirPods 4

Poucos dias após atualizar os AirPods Pro 2 com as novidades do iOS 18, a Apple soltou hoje uma nova versão do firmware que equipa os fones de ouvido sem fio, cuja compilação é a 7A302 (a anterior era a 7A294 ).

Disponível tanto para o modelo com a entrada Lightning quanto para o com USB-C no estojo de carregamento, a atualização ainda não teve os seus detalhes divulgados, mas é bem provável que contenha apenas melhorias e correções de bugs.

Os AirPods 4, anunciados na semana passada, também foram agraciados com um novo firmware — disponível para as versões com e sem Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês). No caso deles, a versão mais recente agora é a 7A304 , a qual também não teve detalhes divulgados.

A Apple, vale lembrar, mantém uma página de suporte com as notas de liberação desses updates. No entanto, até a publicação deste artigo, ela ainda não havia sido atualizada — o que também inclui sua versão em português.

A atualização da semana passada dos AirPods Pro 2 introduziu os gestos de cabeça para interações com a ‌Siri, o recurso de Isolamento de Voz para reduzir sons de fundo altos e um novo Áudio Espacial Personalizado específico para jogos.

Como sempre dizemos, não existe uma forma direta de atualizar de forma manual o firmware dos fones da Maçã, então basta usá-los normalmente que a atualização será feita automaticamente, no momento em que eles forem conectados ao iPhone ou ao iPad.

Para verificar a versão instalada nos seus AirPods, você precisa necessariamente estar com eles conectados ao seu iPhone/iPad, ir em Ajustes e tocar na área dos AirPods que fica em destaque logo no começo da tela, abaixo das informações da sua Conta Apple — ou indo em Ajustes » Geral » Sobre » AirPods.

