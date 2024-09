Apple TV+ adquire direitos do filme “Off Season”, com Vanessa Kirby

De acordo com informações do Deadline, a Apple adquiriu os direitos de produção do longa-metragem “Off Season” , escrito por Andrew Sodroski (“Manhunt: Deadly Games”) e estrelado por Vanessa Kirby (“Napoleão”, “Missão: Impossível Efeito Fallout”).

Publicidade

O longa não teve uma sinopse revelada por enquanto, mas Sodroski o descreve como um “thriller femme fatale” que será ambientado em um resort de luxo na Riviera Maia do México. A produtora 42 desenvolveu o roteiro em colaboração com Peter Dealbert e Ben Pugh ao lado de Kirby e Lauren Dark (da Aluna Entertainment). Por enquanto, nenhum diretor foi decidido para liderar o projeto.

Kirby é uma atriz em alta atualmente, sendo conhecida por sua participação nos dois últimos filmes da saga “Missão Impossível”, bem como no filme “Napoleão”, do Apple TV+, dirigido por Ridley Scott. Ela também participará do reboot de “Quarteto Fantástico”, que fará parte do Universo Estendido da Marvel e está previsto para ser lançado em 2025.

Sodroski, por outro lado, está atualmente trabalhando em “Holland, Michigan”, outro thriller que contará com atores renomados como Nicole Kidman (“Os Outros”), Bryan Cranston (“Breaking Bad”) e Matthew Macfadyen (“Deadpool & Wolverine”).

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.