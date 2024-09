Como ativar e usar o Rastreamento dos Olhos no iPhone com o iOS 18

A Apple sempre foi muito elogiada pelos seus recursos avançados voltados à acessibilidade. Neste ano, com a liberação do iOS 18, ela está levando isso a um novo patamar com o Rastreamento dos Olhos (Eye Tracking).

Como o próprio nome já dá uma pista, isso permite que você controle o seu iPhone apenas usando o movimento dos olhos — de forma com que um ponteiro na tela seguirá o movimento dos seus olhos. Quando olhar para um item e mantiver o seu olhar firme, a ação será executada.

Confira, a seguir, os detalhes e como configurar a função no seu smartphone! 👀

Compatibilidade

Mesmo precisando do iOS 18 para funcionar, o Rastreamento dos Olhos não está disponível para todos os aparelhos que rodam essa versão do sistema operacional. Veja se o seu é compatível:

iPhone SE (3ª geração)

iPhones 12 e 12 mini

iPhones 12 Pro e 12 Pro Max

iPhones 13 e 13 mini

iPhones 13 Pro e 13 Pro Max

iPhones 14 e 14 Plus

iPhones 14 Pro e 14 Pro Max

iPhones 15 e 15 Plus

iPhones 15 Pro e 15 Pro Max

iPhones 16 e 16 Plus

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max

Como ativar o Rastreamento dos Olhos

Abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Rastreamento dos Olhos e ative-o. Continue seguindo os passos mostrados na tela para que o rastreamento dos olhos seja registrado com sucesso.

A Apple informa que será preciso recalibrar o recurso sempre que quiser usar o rastreamento.

Na mesma tela, você ainda pode ativar coisas como alinhamento de itens, zoom nas teclas do teclado, ocultação automática e controle de espera. Além disso, você também pode controlar a suavização do movimento do cursor.

Como usar o Rastreamento dos Olhos

Feito isso, será possível controlar a interface do iPhone usando os seus olhos. Um ponteiro na tela seguirá o movimento dos seus olhos. O aparelho precisa estar em uma superfície estável e a cerca de 30cm do seu rosto, preferencialmente em um ambiente bem iluminado.

Quando você estiver olhando para um item na tela, um contorno aparecerá ao redor dele. O Controle de Espera aparecerá quando você estiver olhando fixo para um item e o tempo de espera começará. Quando terminar, uma ação (o toque, por padrão) será executada.

Gestos adicionais e outros controles devem ser feitos usando o já conhecido AssistiveTouch.

Enquanto estiver com a função ligada, você pode fazer uma calibração. Para isso, mantenha o olhar firme para o canto superior esquerdo da tela. O Controle de Espera aparecerá e o tempo de espera começa. Quando terminar, a calibração do rastreamento começará.

Bem bacana, não acharam? 😊