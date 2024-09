Como reduzir enjoos ao usar o iPhone ou o iPad em veículos

Se você costuma sentir enjoos enquanto está em um veículo e usando o seu iPhone ou iPad, uma ótima novidade do iOS 18 e do iPadOS 18 veio para lhe ajudar!

Publicidade

Quando o recurso Indícios de Movimento do Veículo (Vehicle Motion Cues) estiver ligado, pontos aparecerão perto das bordas da tela do dispositivo, que acompanharão o movimento do veículo e ajudarão a reduzir o enjoo que pode lhe causar. Veja como ativar e usar isso na prática! 🚗

Com o iPhone ou o iPad devidamente atualizados, abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Movimento » Mostrar Indícios de Movimento do Veículo. Escolha entre “Ativado”, “Automático” ou “Desativado”.

No caso de “Automático”, o recurso será ativado quando o dispositivo detectar o movimento de veículos.

Publicidade

Nós mostramos ele funcionando na prática nesse vídeo:

Você também pode adicionar um atalho na Central de Controle para ajustar o recurso. Para isso, deslize o dedo para baixo, a partir do canto superior direito dos iPhones com Face ID ou iPad ou de cima para baixo em iPhones com Touch ID. Depois, vá até o “+”, escolha “Adicionar um Controle” e “Indícios de Movimento do Veículo”, na seção “Acessibilidade Visual”.

Quando quiser controlá-lo, toque nele e escolha entre “Automaticamente no Veículo”, “Ativar” ou “Desativar”.

Bacana, não? 😉