Ficou mais fácil adicionar acessórios Matter ao app Casa no iOS 18

Com o iOS 18, liberado na última segunda-feira (16/9), a Apple introduziu a possibilidade de adicionar dispositivos domésticos inteligentes ao app Casa (Home) de forma muito mais prática. Agora, é possível conectar dispositivos Matter mais facilmente para adequá-los à sua casa inteligente.

Em uma declaração da Apple sobre o iOS 18 [PDF], ela especificou que “atritos” que complicavam o emparelhamento de dispositivos Matter foram removidos. Segundo ela:

Emparelhe acessórios Matter sem um hub: adicione e controle localmente acessórios Matter baseados em Wi-Fi ao aplicativo Casa sem precisar de um hub. O gerenciamento de acessórios baseado em Thread está disponível com o iPhone 15 Pro e versões posteriores.

Antes da atualização, aparelhos domésticos compatíveis já podiam ser emparelhados ao app Casa, no entanto, acessórios Matter apresentavam incompatibilidades. Com isso, era necessário o uso de hubs domésticos como uma Apple TV ou um HomePod para emparelhá-los com a ferramenta da Maçã.

Agora, com o iOS 18, esse tipo de acessório pode ser facilmente vinculado ao aplicativo Casa sem a necessidade de um hardware/software externo. E dispositivos Thread também podem ser vinculados ao software a partir de um iPhone 15 Pro ou mais recente — limitação que existe por esses serem os únicos aparelhos compatíveis com o padrão.

