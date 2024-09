Ficou mais fácil trocar a bateria dos iPhones 16 e 16 Plus; sensor LiDAR dos modelos Pro, também

Os iPhones 16 só serão entregues aos primeiros consumidores nesta sexta-feira (20/9), mas alguns veículos especializados estão recebendo os dispositivos de forma antecipada para a realização de testes e a criação de outros conteúdos — e, como de costume, alguns detalhes não anunciados dos novos aparelhos já estão sendo revelados.

Um dos aspectos dos novos aparelhos que mais tem chamado a atenção é o da reparabilidade. Como notado pelo Engadget, ficou mais fácil remover a bateria dos iPhones 16 e 16 Plus, uma vez que agora é possível fazê-la descolar-se do aparelho com a ajuda de uma pequena corrente elétrica, como a proveniente de uma bateria de 9V.

Essa possibilidade, vale lembrar, já havia sido especulada há meses para os iPhones 16 — algo que seria uma resposta da Apple às leis mais recentes da União Europeia, que passaram a demandar baterias mais fáceis de serem substituídas em dispositivos eletrônicos. Mais especificamente, os iPhones 16 de entrada (sim, os modelos Pro ficaram de fora dessa, segundo o TechCrunch) contam com um novo adesivo de bateria de líquido iônico que facilita a remoção do componente com esse “truque”.

Como notado pelo MacRumors, isso também praticamente confirma que os iPhones 16 e 16 Plus contam com baterias revestidas por metal, algo que foi ventilado nos meses que antecederam o lançamento dos novos aparelhos. Isso, no entanto, só será realmente confirmando assim que os primeiros desmontes começarem a pintar.

A Apple também redesenhou boa parte do interior dos dispositivos, o que trouxe avanços para outros componentes além da bateria em termos de reparabilidade. Um deles é o scanner LiDAR dos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, que agora pode ser substituído junto ao módulo da câmera dos novos aparelhos.

Outra novidade dos quatro modelos da linha iPhone 16 diz respeito aos componentes do Face ID, uma vez que a câmera TrueDepth agora pode ser transplantada para outro iPhone sem comprometer a segurança ou a privacidade do usuário. Até então, apenas a Apple e os centros de reparo autorizados eram capazes de realizar esse conserto.

Essas novidades, é claro, se juntam a outras melhorias promovidas pela Apple para aumentar a reparabilidade dos seus aparelhos. Recentemente, por exemplo, falamos do Repair Assistant (Assistente de Reparos), que permite emparelhar peças de reposição genuínas (usadas ou não) ao iPhone sem precisar de um computador. Em junho, a Apple também ampliou o suporte a componentes de terceiros, o que com certeza tornará muitos reparos bem mais acessíveis.

Estaria o iPhone mais reparável do que nunca? Vejamos… 🛠️

