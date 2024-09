iPhone 16 já está sendo fabricado também no Brasil!

Como divulgamos há pouco, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou os iPhones 16 (todos os modelos), liberando oficialmente a comercialização dos novos dispositivos no Brasil.

Uma informação que o documento de homologação do iPhone 16 (especificamente) traz é a de que o modelo está sendo fabricado também em terras tupiniquins pela Foxconn — além de unidades na China e na Índia.

Vale notar, porém, que embora a fábrica da Foxconn em Jundiaí (SP) conste no documento, isso não significa necessariamente que exista, neste momento, aparelhos feitos por aqui ou mesmo que eles estarão disponíveis já no início das vendas em solo brasileiro — mas indica que isso poderá começar em breve (caso realmente não tenha).

Ademais, isso está alinhado com o que vimos com modelos anteriores, como o iPhone 15, que também passou a ser produzido no Brasil (embora posteriormente ao lançamento por aqui). Da mesma forma, os demais modelos (iPhones 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max) vendidos no nosso território ainda serão importados.

