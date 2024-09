“Platonic”, do Apple TV+, terá Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett no elenco

Renovada para a segunda temporada no fim do ano passado, o seriado de comédia “Amor Platônico” (“Platonic”), do Apple TV+, contará com novos nomes nos futuros episódios.

Publicidade

Conforme informações do Deadline, os atores Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett, que trabalharam juntos no programa “Saturday Night Live”, da NBC, foram escalados para papéis recorrentes na série — estrelada e produzida por Rose Byrne e Seth Rogen.

Na segunda temporada de “Platonic”, os recém-reconciliados Will (Rogen) e Sylvia (Byrne) são novamente forçados a lidar com as pressões ​​da vida adulta enquanto lidam com a dinâmica familiar em mudança e suas carreiras — tudo isso enquanto equilibram o que significa ser melhores amigos na casa dos 40 anos.

Cocriada, coescrita e coproduzida por Nicholas Stoller e Francesca Delbanco, a série tem produção executiva de Byrne, Delbanco, Rogen, Evan Goldberg e James Weaver. Conor Welch também atua como produtor executivo.

Publicidade

Ainda não há uma data definida para a estreia da segunda temporada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.