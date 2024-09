Após “furar” bloqueio, X é multado e tenta restabelecer acesso no Brasil

“O Twitter voltou?” Essa foi uma das perguntas que mais rodaram as redes sociais ontem — especialmente após diversos relatos de brasileiros que conseguiram acessar o X (ex-Twitter) sem utilizar uma VPN começarem a surgir —, e foi respondida oficialmente pelo perfil oficial dedicado a relações governamentais internacionais da plataforma, banida do Brasil no início do mês.

Publicidade

De acordo com a empresa comandada por Elon Musk, uma mudança na operadora de rede visando retomar o acesso à infraestrutura utilizada pela empresa para fornecer serviços à América Latina resultou em uma “restauração inadvertida e temporária do serviço [do acesso à plataforma propriamente dito] para usuários brasileiros”.

When X was shut down in Brazil, our infrastructure to provide service to Latin America was no longer accessible to our team. To continue providing optimal service to our users, we changed network providers. This change resulted in an inadvertent and temporary service restoration… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) September 19, 2024 Quando o X foi desativado no Brasil, nossa infraestrutura para fornecer serviços para a América Latina não estava mais acessível para nossa equipe. Para continuar fornecendo serviços ideais para nossos usuários, mudamos de operadora de rede. Essa mudança resultou em uma restauração inadvertida e temporária do serviço para usuários brasileiros.



Embora esperemos que a plataforma fique inacessível novamente em breve, continuamos os esforços para trabalhar com o governo brasileiro para que ela retorne o mais breve possível para o povo brasileiro.

Embora o X não tenha fornecido mais detalhes sobre a mudança, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) explicou à imprensa que a rede social transferiu seu tráfego no Brasil para servidores hospedados pela Cloudflare e passou a usar endereços de IP dinâmicos em vez de fixos.

Como os novos endereços mudam constantemente, eles não são tão fáceis de serem bloqueados como os anteriores. Para a Abrint, ao contrário do que o X deu a entender em seu comunicado, a mudança foi proposital, já que os servidores próprios da rede são bem mais eficientes que o de terceiros, como os da Cloudflare.

Publicidade

No início do dia, o furo do bloqueio gerou um certo debate sobre a viabilidade de se restringir o acesso ao X novamente, visto que muitos dos endereços de IP agora utilizados pela rede são compartilhados com outros serviços — como os sites de bancos, do governo e até mesmo os servidores sob os quais o Pix opera.

Durante a noite, no entanto, a Agência Nacional de Teleconomunicações (Anatel) informou ao UOL que a Cloudfare colaborou com o Brasil e concordou em “isolar” o tráfego do X para que um novo bloqueio fosse possível “sem afetar demais instituições e empresas que utilizam a mesma rede” para suas atividades online.

A agência enviou ontem notificações para 20 mil operadoras e provedores de internet determinando o novo bloqueio, e afirmou esperar que a restrição fosse restabelecida até a manhã de hoje — o que (aparentemente) vem se concretizando, a julgar por relatos de usuários nas redes sociais.

Publicidade

Na manhã de hoje, a Anatel divulgou nota à imprensa detalhando esses desdobramentos e corroborando o entendimento da Abrint de que o restabelecimento do acesso ao X foi intencional:

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que, ao longo do dia 18/9, constatou que a rede social X estava acessível a usuários, em desrespeito à decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudfare, foi possível identificar o mecanismo que, espera-se, assegure o cumprimento da determinação, com o restabelecimento do bloqueio. A conduta da rede X demonstra intenção deliberada de descumprir a ordem do STF. Eventuais novas tentativas de burla ao bloqueio merecerão da Agência as providências cabíveis.

Sinal de recuo?

No comunicado supracitado em que menciona o restabelecimento do acesso ao X no Brasil, chama a atenção o trecho final, no qual a plataforma afirma estar fazendo esforços contínuos para trabalhar junto ao governo brasileiro visando uma volta definitiva da rede no país “o mais breve possível”.

Como destacado pelo jornal O Globo, o X também voltou a bloquear as contas que haviam sido restringidas no Brasil por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) — de certa forma confirmando que a plataforma está mesmo trabalhando para voltar a funcionar no Brasil, pouco menos de um mês após o bloqueio.

Publicidade

Com as multas impostas pagas, graças a um bloqueio judicial nas contas do X e da Starlink (empresa de certa forma ligada a Elon Musk, proprietário da rede social), a única grande restrição que impediria o restabelecimento do funcionamento da plataforma no Brasil seria a indicação de um representante legal no país.

Antes, no entanto, o X deverá pagar mais uma multa. Por causa do “truque” que permitiu burlar o bloqueio no Brasil, o ministro do STF Alexandre de Moraes multou a empresa (e a Starlink) em R$5 milhões — decisão que, segundo o portal G1, foi publicada como um “edital de intimação”, dada a ausência de um representante legal.