Apple TV+ tem produções caras, mas bem avaliadas, indica pesquisa

Um levantamento do NetCredit, o qual analisou o preço e a avaliação das produções lançadas pelos oito principais serviços de streaming de filmes e séries nos Estados Unidos, trouxe resultados mistos para o Apple TV+. Enquanto apresenta, no geral, produções mais caras que suas concorrentes, elas também tendem a ser mais bem avaliadas pelos usuários.

Publicidade

Analisando filmes e séries lançadas entre janeiro de 2023 e junho de 2024 por serviços como Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max/Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, Peacock e Paramount+, a plataforma calculou tanto a porcentagem de produções com baixa, média e ótima avaliação, quanto o valor que cada assinante paga por elas com base no preço de cada streaming.

No critério de valor, que leva em consideração apenas produções com avaliação de no mínimo 7,5 no IMDB, o Apple TV+ é disparadamente o serviço com os filmes mais caros. Segundo a pesquisa, são cobrados US$44,96 por cada título, um número 23 vezes maior que o registrado pelo Amazon Prime Video (US$1,95), que tem os filmes bem avaliados mais baratos.

Quando falamos em programas (categoria que inclui as séries), a situação é menos assombrosa para o serviço de streaming da Apple, que cobra cerca de US$8,99 por cada produção bem avaliada. É um valor bem próximo ao cobrado pelo Disney+ (US$8,12) e “apenas” quatro vezes maior que o da Netflix (US$2,21), que tem as produções mais baratas entre as demais nesta categoria.

Quando a análise leva em consideração exclusivamente as avaliações dadas pelos usuários do IMDB a filmes, o serviço da Apple é o terceiro com o maior número de avaliações que vão de 7,5 até 10 (20%). Os outros 80% representam produções com notas entre 5 e 7,5 — tornando o serviço é o único a não contar com títulos avaliados com nota menor que 5.

Se falarmos em programas, o Apple TV+ abocanha uma parcela bem maior de filmes com avaliação ótima (37%), ficando em segundo lugar e bem próximo ao líder Disney+ (41,3%). Mais uma vez, o serviço da Apple é o único a não possuir produções com avaliações inferiores a 5, com 63% das notas atribuídas no IMDB estando na faixa entre 5 e 7,5.

Numa análise específica em relação aos gêneros, a pesquisa também apontou os documentários como o tipo de produção preferida tanto para filmes quanto para séries na plataforma da Maçã — embora gêneros como animação e mistério/terror também tenham pontuado bem na categoria referente aos programas.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Apple World Today