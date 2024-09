Apple Watch perde três mostradores com a chegada do watchOS 11; app Remote ganha mais controles

O watchOS 11 chegou no início desta semana com uma série de novidade bem legais para donos do relógio inteligente da Maçã, mas também com mudanças importantes que poderão deixar alguns usuários chateados.

Publicidade

Digo isso porque, como notado pelo Tech-Issues Today, a empresa removeu nada menos do que três mostradores clássicos do relógio de uma só vez com essa atualização: Cronógrafo, Explorador e Numerais.

Da esquerda para a direita: Cronógrafo, Explorador e Numerais.

Ainda na primeira beta do sistema, liberada em junho, a Apple já havia removido o clássico mostrador da Siri, mas o “substituiu” por um Conjunto Inteligente (Smart Stack) melhorado, como comentamos aqui — coisa que não aconteceu dessa vez.

Alguns usuários, inclusive, já foram ao Reddit e aos fóruns de suporte da Apple reclamar da remoção desses mostradores, com alguns chamando esse movimento de “anticonsumidor”. Ainda não está claro o motivo pelo qual a companhia decidiu tirar esses três mostradores do watchOS 11.

Publicidade

O mostrador Cronógrafo estreou junto ao primeiro Apple Watch, em 2015, enquanto o Explorador fez sua estreia com o Apple Watch Series 3, em 2017 — e só estava disponível nos modelos do relógio com conectividade celular. O Numerais, por fim, foi lançado junto ao watchOS 6, em 2020, e trazia uma visual minimalista com suporte para uma complicação apenas.

A mudança não afeta o mostrador Cronógrafo Pro, que continua disponível.

O Apple Watch agora é um Siri Remote completo!

Quem tem um Apple Watch e uma Apple TV sabe que, há algum tempo, é possível controlar a set-top box com o seu relógio, assim como também é possível fazer com o iPhone.

Publicidade

Esse recurso é bastante útil para momentos em que você simplesmente não sabe onde o seu Siri Remote foi parar — uma ocorrência muito comum com qualquer controle remoto. Com ele, é possível usar o relógio para iniciar a reprodução ou pausar um vídeo, voltar ao menu anterior em um aplicativo qualquer, navegar pela interface do tvOS e selecionar algum botão.

Com o watchOS 11, porém, agora você pode girar a Digital Crown para aumentar ou diminuir o volume, pressionar e segurar a Digital Crown para invocar a Siri na sua Apple TV e tocar no botão com “…” na tela do Apple Watch para ativar/desativar o áudio, alterar legadas e até mesmo desligar a set-top box como um todo.

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Ultra-2,10499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-42-mm,5499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-46-mm,5899.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-SE-40mm-2-geracao,3299.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Smartwatch-Apple-Watch-SE-44mm-2-geracao,3699.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac [1, 2]