Baterias dos iPhones 16 impressionam e superam as de modelos antecessores

Faltando menos de 24 horas para o seu lançamento oficial, as primeiras análises dos iPhones 16 confirmam que suas baterias estão melhores, não apenas em comparação aos modelos do ano passado, mas também em relação a alguns concorrentes Android.

De acordo com os testes de bateria realizados pelo Tom’s Guide, todos os novos modelos (isto é: os iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max) mostraram grandes avanços, com o modelo Pro Max sendo o principal destaque.

A análise feita simulou o uso contínuo dos aparelhos com navegação 5G e brilho ajustado a 150 nits. Nessa configuração, o iPhone 16 Pro Max conseguiu funcionar por impressionantes 18 horas e 6 minutos sem precisar ser recarregado.

Este é o melhor desempenho de bateria já registrado para um iPhone, superando o iPhone 15 Pro Max em mais de 4 horas e a maioria dos concorrentes Android — exceto o Asus ROG Phone 8 Pro, que durou 18 horas e 48 minutos.

O iPhone 16 Plus também apresentou bons resultados, com 16 horas e 29 minutos de autonomia — mais de 2 horas a mais que o seu antecessor direto —, enquanto o iPhone 16 Pro registrou uma duração de 14 horas e 7 minutos, superando o iPhone 15 Pro em mais de 3 horas.

O modelo básico do iPhone 16, embora seja o menos potente, alcançou 12 horas e 43 minutos de uso contínuo, o que representa um aumento considerável em relação ao iPhone 15, que durou 11 horas e 5 minutos nos mesmos testes.

Essas melhorias de desempenho da bateria são resultado principalmente do aumento no tamanho do componente e da maior eficiência dos novos chips A18 e A18 Pro, presentes iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max, respectivamente.

Ainda que a linha tenha apresentado avanços expressivos, alguns concorrentes Android oferecem maior duração. O Samsung Galaxy S24 Ultra, por exemplo, alcançou 16 horas e 46 minutos, enquanto o OnePlus 12 chegou a 17 horas e 41 minutos.

iOS 18 melhorou bateria dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, aponta teste

Conforme notado pelo 9to5Mac, o YouTuber chinês Geekerwan realizou um teste de bateria com os novos iPhone 16, comparando-os aos iPhones/15 Pro Max e a alguns flagships Android chineses.

O iPhone 16 Pro Max, por exemplo, quebrou recordes com 10 horas 23 minutos de autonomia, enquanto o iPhone 16 Plus registrou 10 horas. Já o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 tiveram cerca de 8 horas e 30 minutos, também superando seus antecessores.

O mais interessante foi que os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max também melhoraram a duração da bateria após a atualização para o iOS 18, graças ao novo gerenciamento de energia, que usa recursos do processador de forma mais eficiente.

No caso do iPhone 15 Pro, a atualização resultou em aproximadamente 30 minutos extras de uso em comparação ao que era possível com o iOS 17. Já o iPhone 15 Pro Max teve um aumento ainda maior, com mais de 1 hora de autonomia adicional.

A partir de amanhã, o MacMagazine trará mais conteúdos sobre os iPhones 16, com todos os detalhes, análises e comparativos dos modelos. Por isso, fique de olho aqui no site e em nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo! 😉

