Cartão iFood Benefícios agora oferece suporte ao Apple Pay

Já há alguns anos, o iFood permite que pagamentos dentro do app sejam realizados via Apple Pay — uma facilidade e tanto, já que remove a necessidade de adicionar algum cartão à própria plataforma.

Publicidade

Mais recentemente, a gigante do delivery ampliou o suporte ao sistema de pagamento sem contato da Maçã — disponibilizando-o também para o seu cartão de benefícios.

Conforme detalhado no post de divulgação acima, além do suporte a pagamentos diretamente pelo iPhone ou Apple Watch, usuários podem conferir o saldo e o extrato de utilização do cartão pelo app Carteira (Wallet).

Para adicionar o seu cartão iFood Benefícios ao Apple Pay, basta seguir esses passos:

Publicidade

Abra o aplicativo iFood Benefícios; Acesse a área de cartões e selecione seu cartão virtual; Toque em “Adicionar à carteira digital da Apple”; Digite a sua senha; Ao ser direcionado ao app Carteira, siga as instruções na tela.

Alguém aí aproveitando essa facilidade já? 💳

dica do Adriano Mendes