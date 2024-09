Confira o trailer de “Blitz”, filme de Steve McQueen que estreará em 22/11 no Apple TV+

O Apple TV+ liberou hoje o primeiro trailer de “Blitz”, superprodução dirigida pelo ganhador do Oscar Sir Steve McQueen (“12 Anos de Escravidão”) e que foi adquirida pelo serviço de streaming ainda em 2022.

Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme se passa na cidade de Londres (Reino Unido) no auge da “blitzkrieg” (“guerra relâmpago”) nazista. O filme, vale notar, estreará primeiro nos cinemas, em 1º de novembro, e depois no Apple TV+, no dia 22 do mesmo mês.

A produção acompanha a jornada de George (Elliott Heffernan), um garoto de 9 anos cuja mãe Rita (Saoirse Ronan) o envia para um lugar seguro no interior da Inglaterra durante o conflito. Determinado a voltar para casa e reencontrar sua mãe e seu avô Gerald (Paul Weller), no leste de Londres, ele embarca em uma aventura extremamente perigosa, enquanto Rita procura por seu filho desaparecido.

O elenco do filme também conta com nomes como Harris Dickinson (“Um Lugar Bem Longe Daqui”), Erin Kellyman (“Willow”), Stephen Graham (“Grayhound — Na Mira do Inimigo”) e Kathy Burke (“Peter Pan”).

O Apple TV+ divulgou também algumas imagens da produção de “Blitz” com o Deadline, as quais mostram tanto Ronan quanto Heffernan em seus respectivos papeis:

Ontem, o serviço compartilhou o pôster da produção em antecipação ao lançamento do trailer:

Hope blossoms.



Blitz trailer is out tomorrow. In select theaters November 1 and streaming November 22 on Apple TV+ pic.twitter.com/zLUsUHVURP — Apple Original Films (@AppleFilms) September 18, 2024 A esperança floresce. O trailer de Blitz sai amanhã. Em cinemas selecionados em 1º de novembro e no streaming em 22 de novembro no Apple TV+.

Parece que vem filmão por aí, hein?! 👀 🍿

