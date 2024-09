Displays de novos MacBooks Air e iPad de entrada já estariam em produção

Ross Young, importante analista do mercado de displays, alegou em uma publicação para assinantes que as primeiras remessas de telas para o vindouro MacBook Air com o chip M4 e para o próximo iPad de entrada deverão começar a ser entregues no início de outubro.

Publicidade

Esse processo geralmente acontece alguns meses antes de um produto realmente ser lançado. No caso do MacBook Air (tanto o modelo de 13,3 polegadas quanto o de 15,3″), as informações de Young estão alinhadas com a previsão do repórter Mark Gurman (da Bloomberg), que espera uma atualização desses laptops no início de 2025.

This timing lines up for the MacBook Air, which is now scheduled for calendar Q1. January – March. https://t.co/PeiR2WLHDN https://t.co/05qJCCon29 — Mark Gurman (@markgurman) September 19, 2024 Esse cronograma coincide com o do MacBook Air, que agora está programado para o primeiro trimestre do ano. Janeiro – março.

Quanto ao iPad, considerando que os modelo Pro e Air já foram atualizados este ano e que um novo iPad mini estaria na iminência de ser lançado, resta saber se um novo modelo de entrada será lançado ainda em 2024 ou se isso ficará só para 2025.

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Notebooks/Apple-MacBook-Air-13-M2,10999.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Notebooks/Apple-MacBook-Air-13-M3,12499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Notebooks/Apple-MacBook-Air-15-M3,14999.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Tablets/Tablet-Apple-iPad-109-10-geracao,3999.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors