Google Chrome agora salva/sincroniza passkeys e testa suporte ao Touch ID no Mac

O Google anunciou hoje que começou a liberar recursos que visam facilitar a sincronização e aprimorar a segurança das Chave-senhas (Passkeys) salvas pelo usuário através do navegador Chrome. O foco é tornar mais prático o uso de credenciais sem precisar da senha, ou seja, permitindo conectar às contas de forma mais rápida ao mesmo tempo que mantém a segurança dos seus dados.

Até então, era necessário salvar as suas senhas através do Google Password Manager escaneando um código QR para os usuários de Android. Agora, com a implementação de um sistema de PIN, não é mais necessário ou obrigatório o escaneamento de um código desse tipo para vincular as suas senhas no Chrome, que traz criptografia de ponta a ponta também.

Nos aparelhos da Apple, o Google está testando em versões beta do navegador um recurso que permite entrar em uma conta com uma Chave-senha através do Touch ID, presente em computadores da empresa.

Esses recursos já estão disponíveis para uso e vinculação das credenciais em inúmeros sites populares.

via The Verge