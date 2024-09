Maiores, capacidades das baterias dos iPhones 16 são reveladas

Poucas horas após a homologação de todos os modelos dos iPhones 16 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o órgão também liberou os certificados de conformidade das baterias dos novos modelos.

Esses certificados confirmam a capacidade ampliada das baterias dos iPhones 16 — sim, de todos os modelos! Mais precisamente, esses são os números:

iPhone 16 : 3.561mAh

: 3.561mAh iPhone 16 Plus : 4.674mAh

: 4.674mAh iPhone 16 Pro : 3.582mAh

: 3.582mAh iPhone 16 Pro Max: 4.685mAh

Em comparação aos modelos do ano passado, estamos falando de um aumento de até 9,4%:

iPhones 15 iPhones 16 Aumento 3.349mAh (entrada) 3.561mAh (entrada) +6,3% 4.383mAh (Plus) 4.674mAh (Plus) +6,6% 3.274mAh (Pro) 3.582mAh (Pro) +9,4% 4.422mAh (Pro Max) 4.685mAh (Pro Max) +6%

Além do aumento na capacidade do componente, a Apple também alega que as melhorias térmicas dos dispositivos garantem uma duração ampliada, sendo ela de até 22 horas de reprodução de vídeo no caso do iPhone 16, até 27 horas nos iPhones 16 Plus/16 Pro e de até 33 horas para o iPhone 16 Pro Max.

Como informamos, ontem, em primeira mão, o iPhone 16 já está sendo fabricado também no Brasil, conforme também revelado pelos documentos de homologação.

