Microsoft lança app unificado do Windows para Mac, iPhone e iPad

Depois de anunciá-lo em agosto passado, a Microsoft lançou hoje um aplicativo do Windows, projetado para funcionar como um hub centralizado, ou seja, um ponto único de acesso para diversos serviços do sistema operacional.

O app está disponível para Windows, macOS, iOS, iPadOS e também há uma versão para navegadores. Para dispositivos Android, uma versão prévia pública está disponível, permitindo que os usuários o testem antes do lançamento oficial.

De acordo com o The Verge, o principal objetivo do novo app é simplificar a experiência do usuário. Na prática, em vez de ter que usar softwares separados para acessar serviços, agora é possível fazer isso a partir dessa nova ferramenta.

Isso deve tornar o processo de conexão e gerenciamento de diferentes recursos do Windows muito mais simples e eficiente, independentemente do dispositivo que o usuário estiver usando — seja um computador, tablet ou smartphone.

O app traz recursos como tela inicial personalizável, suporte a múltiplos monitores, redirecionamento de USB e periféricos, resoluções de tela dinâmicas, otimizações para o Microsoft Teams e opções avançadas de segurança.

Seja você um administrador de TI ou um usuário final, o aplicativo do Windows oferece um imenso valor. Os administradores de TI se beneficiam de segurança aprimorada e gerenciamento simplificado, enquanto os usuários finais podem adaptar a sua experiência para atender aos seus fluxos de trabalho pessoais.

A Microsoft também adicionou melhorias como alternância simplificada de contas, melhor conectividade via RDP Shortpath, acesso rápido a tarefas, feedback direto no app e suporte a Windows 365 Frontline Cloud PCs.

Segundo a gigante de Redmond, a nova ferramenta do Windows substituirá os apps do Remote Desktop em todas as plataformas; a empresa disponibilizou orientações e documentação de migração para ajudar na transição.

Por ora, o app está disponível apenas para usuários com contas empresariais e educacionais da Microsoft. A empresa ainda não anunciou planos para estender o suporte a outros tipos de contas.

O aplicativo já está disponível na Microsoft Store para Windows, na Mac App Store para macOS e na App Store para iPhone/iPad. Para quem prefere não instalar o software, o serviço também pode ser acessado via navegador.

via Tecnoblog