Modem 5G e chip Wi-Fi da Apple têm lançamento em 2025 corroborado

Mais uma reportagem apontou hoje que o modem 5G da Apple será lançado em 2025 em apenas dois modelos de iPhones. Além disso, também foi corroborado o rumor de que o chip Wi-Fi da empresa poderá estrear em dispositivos já no ano que vem.

Publicidade

As informações vêm do DigiTimes, que detalha as investidas da Apple em termos de componentes para os futuros iPads e iPhones.

Como dito, as informações mais recentes apoiam a ideia de que o modem 5G da Apple estreará somente em alguns iPhones do ano que vem — entre eles, a próxima geração do iPhone SE, no primeiro semestre de 2025, seguido por um modelo selecionado da linha “iPhone 17”, no segundo semestre do ano.

Ainda segundo a matéria, a primeira versão do chip poderá não ter suporte ao 5G mmWave , que permite velocidades maiores. Como temos acompanhado, a expectativa é de que os chips da Qualcomm sejam substituídos completamente — talvez antes mesmo do término do acordo atual entre a fornecedora e a Apple, que vai até 2027.

Quanto ao chip Wi-Fi da Apple, o DigiTimes aposta que a empresa o introduzirá em novos modelos de iPads (não especificados) também no ano que vem. Alternativamente, eles dizem que a Apple poderá optar por estreá-lo em certos modelos do “iPhone 18”, em 2026.

Publicidade

Embora a estreia desse chip Wi-Fi já tenha sido ventilada para 2025, até então um cronograma de implantação dele em iPads e iPhones não havia sido comentado.

via MacRumors [1, 2]