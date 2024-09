Oprah compra direitos de documentário biográfico não lançado pelo Apple TV+

Anunciado em 2021 com a proposta de contar a história dos 25 anos de carreira da apresentadora americana, o documentário do Apple TV+ focado em Oprah Winfrey pode nunca ver a luz do dia.

Isso porque o Page Six revelou que Oprah comprou recentemente os direitos da produção de volta do Apple TV+ com a intenção de impedir que ela vá ao ar, após divergências com a equipe do documentário.

Não é muito claro o motivo para isso ter acontecido, mas uma fonte sugere que houve desavenças entre Oprah e Kevin MacDonald, um dos diretores do documentário. As informações são de que a apresentadora solicitou que determinadas partes da sua vida fossem retiradas da produção — pedido tal que aparentemente incomodou MacDonald, que não queria alterar a obra.

Por outro lado, outra fonte do Page Six sugeriu que Oprah não achava que era o momento certo de fazer um documentário sobre a sua vida e optou por comprar os direitos e engavetar o projeto. O valor pago pela apresentadora também não foi divulgado, mas acredita-se que é algo na casa dos milhões de dólares.

Apesar da falta de clareza sobre os motivos de isso ter acontecido, é quase certo que um documentário sobre a vida dela não deverá ser lançado tão cedo. Em 2022, foi anunciado que a parceria entre Oprah e o Apple TV+ havia se encerrado — isso depois de ela se tornar um dos principais rostos do serviço de streaming da Apple.

