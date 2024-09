WhatsApp começa a testar Canais no seu aplicativo para macOS

Mais de um ano após lançar oficialmente os Canais, o WhatsApp está finalmente trabalhando para levar o recurso também ao seu aplicativo oficial para macOS. A novidade foi vista pelo WABetaInfo na versão 24.19.7 do software, disponível no TestFlight.

Publicidade

Assim como na versão mobile do app, a atual aba “Status” será renomeada para “Atualizações”, abrigando não apenas as publicações que desaparecem em 24 horas (agora dispostas num formato horizontal), mas também a possibilidade de descobrir, visualizar e seguir canais.

No macOS, também é possível filtrar canais com base em métricas como o país de origem e a categoria, bem como sincronizá-los com base nos canais seguidos no iOS — embora o WABetaInfo afirme que essa sincronização pode nem sempre funcionar para todos os canais.

Além de no iOS, os Canais do WhatsApp funcionam no Android, no app para Windows e no antigo app da plataforma para macOS, o qual está em processo de depreciação, como já publicamos.