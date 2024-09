WhatsApp lança sistema de categorias para os canais no iOS

Em agosto, o WhatsApp começou a testar um recurso que separava canais em categorias por meio da sua versão beta. Agora, com a última atualização lançada para iOS, o aplicativo oficial do mensageiro finalmente recebeu essa opção.

Disponível também para Android, esse nova função facilita a busca dos canais de acordo com os interesses do usuário. Há agora sete categorias, sendo elas:

Entretenimento

Esportes

Estilo de Vida

Negócios

Notícias e Informações

Pessoas

Organizações

As categorias filtram pelos canais com maior número de seguidores, adequando as buscas e sugestões de acordo com seus interesses, além de oferecer opões como as mais procuradas pelos usuários e as mais recentes, permitindo que você ajuste os canais pelos que estão em alta.

Como dito, a novidade já está disponível a partir de hoje tanto para usuários de iOS quanto de Android.