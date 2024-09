Como acessar o app Senhas (Passwords) pela barra de menus do Mac

Com a chegada do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15, a Apple tratou de lançar um aplicativo dedicado para as suas senhas geradas e armazenadas no antigo recurso Chaves do iCloud.

Batizado simplesmente de Senhas (Passwords), ele possibilita que você adicione um atalho para conferi-las diretamente pela barra de menus do Mac, sem a necessidade de abrir manualmente o app. Veja como ativar isso! 🔑

Abra o app Senhas e autentique-se usando o Touch ID ou a sua senha. Depois, vá até Senhas » Ajustes… na barra de menus — ou use o atalho ⌘ command , e marque, então, a caixa mostrada ao lado de “Mostrar Senhas na Barra de Menus”.

Sempre que quiser acessar as suas senhas salvas, basta clicar em cima do ícone de uma chave, na barra de menus, e fazer a autenticação.

Fácil, não acharam? 😉