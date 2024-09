DJI anuncia Osmo Action 5 Pro com telas OLED e bateria de até 4 horas

A DJI anunciou ontem o lançamento da Osmo Action 5 Pro, a mais nova câmera profissional da empresa que chega para substituir a Osmo Action 4, lançada no ano passado. Contando com muitos dos mesmos recursos da antecessora, a câmera também vem com novidades que prometem deixar as gravações ainda mais “intuitivas”.

Com a mais nova geração do sensor CMOS de 1/1,3 polegada (mesma especificação da Action 4), a Osmo Action 5 Pro promete uma faixa dinâmica de 13,5 stops que funciona em todas as especificações de vídeo (inclusive em 4K a 60 quadros por segundo e em gravações com HDR ). Ela também permite fazer capturas a 40 megapixels de resolução e com um campo de visão ultra-amplo de 155º.

Com telas (agora OLED ) sensíveis ao toque que oferecem “imagens claras e vibrantes”, a câmera conta com um revestimento especializado para garantir que elas permaneçam responsivas mesmo quando molhadas, bem como apresenta um modo “Always On Display” para exibir métricas como a duração da gravação e especificações durante todo o tempo.

Em termos de software, a Osmo Action 5 Pro conta com os já conhecidos algoritmos de estabilização HorizonSteady e RockSteady — os quais permitem manter as filmagens suaves independente do local —, bem como o rastreamento inteligente para detectar pessoas em frente à câmera de forma automática e ajustar a composição para mantê-las enquadradas.

Permitindo armazenar até 47GB de conteúdo internamente (sem a necessidade de um cartão SD adicional), a câmera também promete até 4 horas de duração da bateria — embora, segundo o The Verge, essa marca tenha sido alcançada em um ambiente interno com gravação a 1080p, 24qps, e Wi-Fi e telas frontal e traseira desligadas.

A DJI Osmo Action 5 Pro está disponível na modalidade Standard Combo (US$349) e na Adventure Combo (US$449), com a última incluindo três Extreme Battery Plus adicionais, uma tampa de lente de vidro, um estojo de bateria multifuncional e outros acessórios. Também há opções extras de combos para o uso da câmera em situações específicas.

