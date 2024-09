“Drops of God”, do Apple TV+, é indicada ao Emmy Internacional

A série “Gotas Divinas” (“Drops of God”), do Apple TV+, foi a única produção do serviço de streaming da Maçã a figurar entre as nomeações deste ano aos Prêmios Emmy Internacional, que prestigia as principais produções televisivas fora dos Estados Unidos.

Com personagens que falam três diferentes idiomas e centrada no universo dos vinhos, a série franco-japonesa foi um dos maiores destaques do serviço no ano passado — tanto é que foi renovada pela plataforma para uma segunda temporada há alguns meses.

Representando especificamente a França na premiação, “Drops of God” concorre na categoria Série Dramática, a qual também conta como indicadas as séries “The Newsreader” (Austrália), “The Night Manager” (Índia) e “Iosi, El Espia Arrepentido” (Argentina).

Cheers and congratulations to the cast and crew of Drops of God on their International Emmy Award nomination for Best Drama Series. pic.twitter.com/sEcJdTzTqE — Apple TV (@AppleTV) September 20, 2024 Um brinde e felicidades ao elenco e à equipe de Gotas Divinas pela indicação ao Emmy Internacional de Melhor Série Dramática.

A produção, vale recordar, é uma adaptação da série de mangá homônima criada e escrita por Tadashi Agi, ilustrada por Shu Okimoto e publicada pela Kodansha, sendo descrita pela Apple como sendo um “drama incomum, elegante e extremamente divertido”.

A série foi escrita por Quoc Dang Tran, produzida por Klaus Zimmermann e dirigida por Oded Ruskin. Ela é resultado de uma parceria entre a Adline Entertainment, a France Télévisions e o Hulu Japan — produtoras que evidenciam o multiculturalismo presente na produção.

