Estreia do dia no Apple TV+: “A Casa de Moda” (“La Maison”)

Atenção, fãs do mundo da alta costura! Estreou hoje no catálogo do Apple TV+ a série francesa “A Casa de Moda” (“La Maison”), que promete ser um prato cheio para quem curte moda e um bom drama familiar.

Filmada inteiramente em Paris, a produção acompanha as vidas de duas famílias rivais “ilustres, disfuncionais e poderosas” que lutarão por dominância no feroz mundo da moda de alta categoria. Ao mesmo tempo, “La Maison” também mostrará um pouco dos bastidores do mundo da moda contemporânea, da elegância e do luxo franceses.

Reveja o trailer da série a seguir:

O elenco de “A Casa de Moda” é predominantemente francês, com nomes como o sete vezes indicado ao Prêmio César Lambert Wilson, além de Amira Casar, Carole Bouquet, Zita Hanrot, Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz, Anne Consigny e Florence Loiret-Caille, bem como a estrela em ascensão Park Ji-Min e Corentin Fila.

Criada pelos showrunners José Caltagirone e Valentine Milville, a produção é baseada em uma ideia original do produtor executivo Alex Berger e possui direção dos premiados cineastas Fabrice Gobert e Daniel Grou, também tendo Emmanuelle Bouilhaguet na produção. A série é produzida pela The Originals of America (TOA) em parceria com o estúdio The Originals Productions (TOP).

Os dois primeiros episódios de “La Maison” já estão disponíveis para streaming no serviço da Maçã. Os oito restantes serão liberadas semanalmente, às sextas-feiras, até 15/11.

Bom findi! 🍿

