iPhone 16 Pro Max fica na 4ª posição do ranking de câmeras do DXOMARK

Agora, com o lançamento do iPhone 16 Pro Max, o DXOMARK está de volta para analisar cada detalhe das câmeras do novo modelo topo-de-linha da Apple. Como sempre, os testes focam em aspectos cruciais das câmeras como qualidade de imagem, vídeo, zoom, bokeh e muitos outros.

Enquanto o iPhone 15 Pro Max no ano passado assumiu a segunda posição no ranking do site, ficando atrás somente do HUAWEI P60 Pro, o iPhone 16 Pro Max ocupou dessa vez a quarta posição, sendo superado pelo Honor Magic6 Pro, pelo Google Pixel Pro XL e pelo HUAWEI Pura 70 Ultra. Mais especificamente, o novo iPhone ficou com 157 pontos, contra os 163 pontos do Pura 70 Ultra.

O ponto mais elogiado da câmera do iPhone 16 Pro Max foi sua qualidade em fotos e vídeos capturados em locais de iluminação intensa, como também a grande qualidade para a gravação de vídeos em um smartphone no geral. Por outro lado, o DXOMARK também apontou certa inconsistência em toda a faixa de zoom, além da falta de detalhes em fotos tiradas com a lente ultra-angular.

Modo Retrato

Mais uma vez, o DXOMARK destacou a qualidade do Modo Retrato do iPhone. A qualidade do desfoque de fundo (bokeh) melhorou ainda mais, tal qual a simulação de profundidade e o isolamento do que está em destaque na imagem. Também foi ressaltado a superioridade do aparelho quando comparado ao seu concorrente direto da Samsung, o Galaxy S24 Ultra.

Modo Retrato com o iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra e HUAWEI Pura 70 Ultra.

Zoom

Com uma lente tetraprisma na câmera telefoto (a qual agora também está presente no iPhone 16 Pro, diga-se), o novo iPhone segue apresentando um zoom de até 5x.

Nos testes realizados, não foi notado grandes melhorias em comparação com o iPhone 15 Pro Max. Além disso, por questões como falta de processamento e outros problemas, o iPhone continua um passo atrás de rivais que apresentam um zoom mais complexo e com melhor qualidade.

De acordo com o DXOMARK, o iPhone 16 Pro Max foi comparado nesse teste ao iPhone 15 Pro Max, ao Google Pixel 9 Pro XL, ao Samsung Galaxy S24 e ao Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ultra-angular

A lente ultra-angular também não recebeu grandes elogios dos testadores, que ressaltaram mais uma vez que basicamente nenhuma melhoria foi feita em relação ao iPhone 15 Pro Max, tanto em ambientes fechados quanto abertos.

Foi constatado também que os 48 megapixels da câmera do 16 Pro Max só entra em ação ao utilizar o modo ProRAW do aparelho. Felizmente, os especialistas elogiaram a faixa dinâmica, que recebeu uma grande melhoria em comparação com o 15 Pro Max.

Ultra-angular no iPhone 16 Pro Max, no iPhone 15 Pro Max e no Google Pixel 9 Pro XL.

Cores

O iPhone 16 Pro Max foi eleito o líder da categoria de cores pelo DXOMARK, destacando a estável renderização de cores em todas as condições de teste propostas.

Cores no Cores no Cores no iPhone 16 Pro Max, Cores no iPhone 15 Pro Max e no Google Pixel 9 Pro XL.

Outro grande destaque é a performance das fotos com os inúmeros filtros de cores e subtons oferecidos pela câmera do iOS. Esses recursos permitem personalizar detalhes sutis e oferecem opções como rosa frio, ouro, ouro rosa, âmbar e neutro, assim como a mecânica mood, que permite alterar o clima de uma imagem com as opções Vibrant, Natural, Luminous, Dramatic, Quiet, Cozy e Ethereal.

As muitas variações da câmera do iPhone 16 Pro Max.

Vídeo

Outra característica de destaque do iPhone 16 Pro Max constatada pelo DXOMARK é a qualidade impecável para vídeos. Os testes foram feitos em resolução 4K com uma taxa variável de 60 quadros por segundo no formato Dolby Vision.

O novo modelo assumiu a primeira posição do ranking nesse quesito, com destaques na exposição do vídeo e precisão de cores, que apresentaram uma enorme consistência em inúmeras condições diferentes de gravação. Os ajustes de textura/ruído são considerados os melhores de todo o mercado, com um ótimo sistema de foco automático mesmo em ambientes de pouca luz, juntamente a uma estabilização de vídeo também tida como uma das melhores (se não a melhor) do mercado.

O novo modelo foi comparado nessa categoria com o iPhone 15 Pro Max, o Google Pixel 9 Pro XL e o Samsung Galaxy S24 Ultra.

A avaliação completa pode ser conferida nessa página do DXOMARK.

