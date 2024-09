iPhone 16 Pro Max vence Galaxy S24 Ultra em testes de foto e vídeo

Menos de 24 horas após o lançamento dos iPhones 16, o YouTuber de tecnologia Mrwhosetheboss colocou as câmeras do iPhone 16 Pro Max e do Samsung S24 Ultra à prova, comparando-os para determinar qual oferece o melhor conjunto fotográfico.

Na análise, os smartphones foram testados em diversos cenários de fotografia e vídeo — incluindo zoom, captura de cores, gravação de vídeo e a usabilidade dos aplicativos nativos de câmera.

Uma das principais diferenças entre os modelos está nas capacidades de zoom. O iPhone 16 Pro Max oferece zoom óptico de 5x, enquanto o Samsung S24 Ultra se destaca com opções de 3x e 10x, superando o dispositivo da Apple.

Por outro lado, o iPhone 16 Pro Max impressionou pela qualidade de áudio, graças ao seu sistema de quatro microfones, que reduzem ruídos do vento e oferecem um som mais claro que os três microfones do S24 Ultra.

Na gravação de vídeos, o iPhone também levou vantagem, oferecendo melhor alcance dinâmico e menor ruído, especialmente em ambientes de baixa luz. Embora o Samsung ofereça gravações em 8K, os vídeos em 4K do iPhone apresentaram maior consistência.

No que diz respeito às ferramentas de edição, os recursos de inteligência artificial da Samsung, como as edições generativas, se destacaram. No entanto, a facilidade de uso e a experiência mais fluida do aplicativo Câmera (Camera) da Apple deram a ela uma vantagem.

No geral, Mrwhosetheboss declarou o iPhone 16 Pro Max como o vencedor da disputa, com 6,5 pontos — elogiando seu desempenho equilibrado e as melhorias refinadas na qualidade de fotos e vídeos. O que acharam do comparativo? 📷

