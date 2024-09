iPhone 16 Pro se sai melhor que o 15 Pro em teste de queda

O YouTuber Sam Kohl, do canal Apple Track, publicou hoje um vídeo no qual testa a resistência do iPhone 16 Pro a quedas, comparando-o ao iPhone 15 Pro para ver as capacidades da nova geração do Ceramic Shield — tecnologia por trás do vidro que equipa os aparelhos. Segundo a Apple, ele está 50% mais resistente do que sua versão anterior, que não se saiu tão bem nos testes do ano passado.

Publicidade

Os testes com o iPhone 16 Pro e o 16 Pro Max foram realizados de uma altura de aproximadamente 3,6 metros. O modelo mais caro também foi testado pelo australiano MadMatt, e apresentou uma resistência melhor que a do modelo menor usado por Kohl, embora ambos tenham saído com riscos e danos no display.

No entanto, Kohl comparou o iPhone 16 Pro com o modelo do ano passado, constatando, assim, que este saiu bem mais danificado. O iPhone 15 Pro também apresentou falhas de funcionamento muito mais rápido em comparação aos novos modelos.

O iPhone 16 Pro Max testado por MadMatt caiu de várias formas, incluindo da altura do bolso da calça do YouTuber. O modelo terminou o vídeo com alguns arranhões, amassados e uma tela quebrada.

Porém, é importante notar que o iPhone 15 Pro caiu de ângulos muito mais desafiadores em relação ao 16 Pro, que pode ter sido o motivo responsável por “agilizar” o mau funcionamento do aparelho. Mas foi realmente constatado que o vidro do iPhone 16 Pro, com a nova tecnologia, é de fato mais resistente que o do seu antecessor.

Publicidade

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro,10499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro-Max,12499.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iPhone in Canada