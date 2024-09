iPhone 16 Pro tem bateria revestida por aço, revela desmonte; 16 Pro Max, não

Os iPhones 16 chegaram hoje ao mercado e, como de costume, os primeiros desmontes dos aparelhos já começaram a pintar na internet, revelando as mudanças internas promovidas pela Apple nos seus mais novos telefones.

Um teardown de um iPhone 16 Pro conduzido pelo canal do YouTube REWA Technology, por exemplo, confirmou um rumor que estava sendo ventilado pelo menos desde o ano passado: o de que os aparelhos de 2024 contariam com baterias revestidas por metal.

A Apple, vale lembrar, disse na keynote da semana passada que os novos iPhones contam com avanços internos pensados para melhorar a dissipação de calor, o que traz benefícios não só em matéria de performance mas também para a longevidade da bateria.

Feita de aço, essa nova “capa” de metal poderá ajudar exatamente nisso, uma vez que é capaz de conduzir calor de forma muito mais eficiente. Também é bastante provável que esse componente seja o responsável por permitir que o usuário descole a bateria do iPhone durante um reparo com a ajuda de uma pequena corrente elétrica, como comentamos nesta semana.

Outro detalhe exposto pelo vídeo foi a capacidade da bateria do iPhone 16 Pro: 3.582mAh — número que foi originalmente revelado por documentos compartilhados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ontem. A título de comparação, o iPhone 15 Pro, o seu antecessor direto, trazia uma célula de 3.274mAh nas suas entranhas.

É possível notar ainda outras mudanças interessantes, como uma envolvendo a placa lógica do aparelho, que está menor e, consequentemente, mais densa do que no ano passado. A capa de proteção para dissipação do calor que fica em cima da placa lógica, por outro lado, está maior, o que também corrobora as promessas da companhia.

Ainda na seara do gerenciamento de calor, o desmonte mostrou a tal subestrutura de alumínio revestida de grafite citada pela Apple durante a apresentação dos novos iPhones. Segundo a companhia, esse novo componente deverá, sozinho, melhorar a dissipação de calor em até cinco vezes.

Como também já havíamos comentado, outras peças dos iPhones 16 Pro ficaram mais fáceis de serem substituídas — e isso ficou evidente no vídeo. Um desses componentes é o microfone, que não faz mais parte do cabo flex da entrada USB-C, o que deverá facilitar reparos. O Controle da Câmera, por outro lado, é soldado e não pode ser removido, o que vai na direção contrária.

Por fim, enquanto o módulo da câmera traseira ficou maior — muito provavelmente para acomodar a nova lente tetraprisma com zoom de até 5x —, o módulo da câmera frontal ficou menor, o que sugere a adoção de algum tipo de tecnologia mais avançada ou uma reorganização dos seus componentes.

iPhone 16 Pro Max ficou de fora?

A nova bateria revestida por uma “capa” de aço, acreditem ou não, é exclusiva do iPhone 16 Pro — pelo menos é o que indica outro desmonte, realizado pelo canal Disassembling Parts, do seu irmão maior (e mais caro), o iPhone 16 Pro Max.

Embora o modelo maior traga várias das mesmas mudanças internas vistas no modelo mais caro, ele segue com a mesma bateria envolvida por uma folha de alumínio preto, o que é no mínimo curioso.

É possível que o tamanho mais avantajado do iPhone 16 Pro Max tenha dispensado a adição de um componente do tipo, uma vez que, por contar com uma carcaça maior, existe mais espaço para o calor se dispersar pelo aparelho — isso, entretanto, é pura especulação, com o verdadeiro motivo devendo ser revelado em desmontes futuros (ou pela própria Apple).

