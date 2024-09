Vídeo: unboxing de todas as cores dos iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max!

Interessado(a) em um iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max? Não sabe qual cor é a mais bonita? Então esse vídeo é para você! Fizemos o unboxing de todas as cores dos novos modelos! 😱

Nos iPhones 16/16 Plus, temos preto, branco, rosa, verde-acinzentado e ultramarino; já para os iPhones 16 Pro/16 Pro Max, as cores são titânio preto, titânio branco, titânio natural e titânio-deserto.

Neste ano, as cores estão mais saturadas, mais vivas — o que deverá agradar mais! Além dos iPhones em si, também mostramos a nova case da Beats — sim, a subsidiária da Apple resolveu entrar na brincadeira e agora vende cases para os novos iPhones.

De quebra, mostramos também como fica a película da Shokan aplicada em um iPhone — para você que quer proteger a tela do seu iPhone com uma garantia totalmente diferenciada!

Qual é a sua cor preferida? É claro que, para responder essa pergunta, você precisa assistir ao vídeo — de preferência deixando o seu like e compartilhando-o com mais pessoas que querem conhecer os novos iPhones! 🤩