Vídeo: unboxing e hands-on do Apple Watch Series 10 e do Ultra 2 (nova cor preta)

Chegou a hora de conhecer a nova geração do Apple Watch! Falo do Apple Watch Series 10, é claro! Além dele, mostramos também o Apple Watch Ultra 2 na sua nova cor preta.

Ainda que seja uma nova geração, as novidades em si não são muitas no Apple Watch Series 10, mas obviamente detalhamos tudo no vídeo: cor preta brilhante na caixa de alumínio, novos tamanhos (42mm e 46mm), recurso de apneia do sono, novo alto-falante, termômetro, sensor de profundidade e mais!

Mostramos também como funciona a proteção de câmeras da Shokan Premium para iPhones, que não atrapalha em nada as suas fotos!

Confira o vídeo e mate a sua curiosidade sobre os novos relógios da Apple — de preferência deixando o seu like e compartilhando-o com mais pessoas que querem conhecer os novos Watches! ⌚️